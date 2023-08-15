İstanbul barajlarında tehlike çanları! Su tasarrufu için flaş öneri: Kademeli ücretlendirme...

Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 21,42, Terkos'ta yüzde 19,78, Sazlıdere'de yüzde 17,4, Alibey'de yüzde 16,06, Büyükçekmece'de yüzde 13,52, Ömerli'de yüzde 67,27, Darlık'ta yüzde 48,74, Elmalı'da yüzde 23,64, Pabuçdere'de yüzde 4,55 ve Kazandere'de yüzde 8,62 olarak ölçüldü.