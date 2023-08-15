İstanbul barajlarında tehlike çanları! Su tasarrufu için flaş öneri: Kademeli ücretlendirme...
Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 6'sında su seviyesi yüzde 20'nin altına, genel doluluk ise 33,58'e düştü.İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros "Su tasarrufu bu dönemde son derece önemli. Tedbir olarak belki su kullanımda kademeli ücretlendirme olabilir. Kademeli ücretlendirme ile su tüketimi azaltılabilir" dedi.
İSKİ verilerine göre, 8 Ağustos'ta yüzde 34,81 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 33,58'e kadar geriledi.
Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 21,42, Terkos'ta yüzde 19,78, Sazlıdere'de yüzde 17,4, Alibey'de yüzde 16,06, Büyükçekmece'de yüzde 13,52, Ömerli'de yüzde 67,27, Darlık'ta yüzde 48,74, Elmalı'da yüzde 23,64, Pabuçdere'de yüzde 4,55 ve Kazandere'de yüzde 8,62 olarak ölçüldü.
Büyükçekmece Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 69,59 olarak ölçülen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 13,52'ye düştü. Söz konusu oran da 15 Ağustos baz alındığında son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi bugünün tarihine göre son 9 yılın en düşüğünde. Barajlarda 300 milyon metreküpün altında su kaldı. İstanbul'da su kullanımı çok fazla, barajlardaki su az. Barajdaki su seviyesi düştükçe kullanma maliyeti artıyor." dedi.