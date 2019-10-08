İstanbul Bakırköy'de TIR bariyerde asılı kaldı
İSTANBUL Bakırköy D-100 yan yolda seyir halindeki bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın şoförü yara almadan kurtulurken trafikte aksamalar yaşandı.
İSTANBUL Bakırköy'de D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluşurken TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı.
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Kaza, akşam saatlerinde D-100 yan yol Bakırköy istikametinde meydana geldi.
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Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı.
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Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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