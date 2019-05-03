İstanbul Bakırköy'de otomobil kafeye daldı
İSTANBUL Bakırköy'de seyir halindeki bir otomobil, önündeki araca çarpmamak için cadde üzerindeki bir kafeye daldı. Kazada 2'si hafif 3 kişi yaralandı.
İSTANBUL Bakırköy'de seyir halinde olan bir sürücü, aniden duran araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu kırınca yol kenarındaki bir kafeye girdi. Feci kazada kafede oturan iki müşteri ile bir garson yaralandı.
İddialara göre 34 HL 5528 plakalı otomobilin sürücüsü sürücü Berkay Vatansever, önünde aniden duran araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Aniden direksiyonunu kıran sürücü cadde üzerindeki kafenin bahçe bölümüne daldı. Bahçedeki masalarda oturan iki müşteriye ile bir garsona çarpan sürücü güçlükle aracını durdurdu.
Feci kazada garson, kafenin duvarı ile araç arasına sıkışırken kaza anında kafenin kalabalık olmayışı olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
1'ağır 3 yaralı
Olay yerine gelen ekipler araç ile kafenin duvarı arasına sıkışan İbrahim Yengin'i sıkıştırdığı yerden çıkarıp ambulansla hastaneye kaldırdı. Yengin'in durumu ağır olduğu öğrenildi.