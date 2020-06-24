İstanbul Bağcılar’da yol çökünce içinde yolcu bulunan otobüs çukura saplandı
İSTANBUL Bağcılar’da sağanak yağıştan sonra özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka tekerleği oluşan çukura saplanırken; içinde bulunan yolcularda büyük panik yaşadı.
İSTANBUL Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Asfalt Caddesi’nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, sağanak yağıştan dolayı geçtiğimiz günlerde yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle açılan çukur, ekipler tarafından kısa sürede kapatıldı. Ancak etkili olan sağanak yağıştan sonra bugün yolda tekrar çökme oluştu.
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O esnada oradan geçen özel halk otobüsü, çökmeyle oluşan çukura düştü. Otobüsün arka tekerleği oluşan çukura saplanırken; içinde bulunan yolcularda büyük panik yaşadı.
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Yolcular, yara almadan kurtulurken; ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Otobüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken; polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.
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