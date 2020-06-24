İstanbul Bağcılar’da yol çökünce içinde yolcu bulunan otobüs çukura saplandı

İSTANBUL Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Asfalt Caddesi’nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, sağanak yağıştan dolayı geçtiğimiz günlerde yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle açılan çukur, ekipler tarafından kısa sürede kapatıldı. Ancak etkili olan sağanak yağıştan sonra bugün yolda tekrar çökme oluştu.