İstanbul Bağcılar’da iş adamını gasp etmeye çalıştılar

İddiaya göre, iş adamı Bülent O., sahibi olduğu şirketin parasını bankadan çekerek bir yakını ile beraber ödeme yapmak üzere başka bir bankaya doğru yola çıktı. Bu sırada Bülent O.’yu takibe alan soyguncular, iş adamı ve yakınını ödeme yapacakları bankanın önünde sıkıştırarak silahla gasp etmek istedi. Ancak iş adamı ve yakını saldırganlara silahla direnince, silahlı çatışma yaşandı.