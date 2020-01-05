İstanbul Bağcılar'da bariyere ok gibi saplanan otomobilde bir kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Bağcılar'da yolda seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL Bağcılar İstoç Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Yeni İstanbul Havalimanı istikametinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü öğrenilemeyen 34 GR 8695 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Hızlı bir şekilde çarpan otomobil adeta ok gibi saplanırken, ağır yaralanan sürücü şoför mahallinde sıkışarak yardım bekledi.

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Olay yerine diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağladı.

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