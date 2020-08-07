İstanbul Aya Yorgi Kilisesi'nde tepki çeken görüntü! Bez ve ip yerine maske astılar

"Birçok ağaçta su şişelerinin atıkları bağlı"

Sakarya'dan Aya Yorgi'yi ziyaret etmek için geldiğini söyleyen Nuray Ekin, “Biz görüntüden hoşnut değiliz. Aşağıda otururken de oturduğumuz yerin arkasındaki ağaçlarda da vardı. İster istemez çocuklarımız temas ediyor. Gelirken de gördük yolda, keşke olmasaydı. Doğaya zarar veriyoruz. Bence istemeden değil, kesinlikle bilerek takılmış bir şey bu. Yolda dinlenerek geldik ve birçok ağaçta su şişelerinin atıkları, peçeteler hep bağlı" dedi.