İstanbul Avcılar'da vurulan Uygur Türkü ile ilgili casusluk iddiası! Çin tehdit ediyormuş
İSTANBUL Avcılar'da Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang silahlı saldırıda ağır yaralandı. Aimaitijiang'ın, bir süre önce yurt dışındaki Uygur Türkleri ile ilgili casusluk yapması konusunda Çin'in kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söylediği ortaya çıktı.
Avcılar'da bir binanın önünde Çin pasaportu taşıyan inşaat işçisi Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Uygur Türkü Aimaitijiang'ın bir süre önce yurt dışındaki Uygur Türkleri ile ilgili casusluk yapması konusunda kendisine ve ailesine tehditlerde bulunulduğunu söylediği öne sürüldü. Casusluk iddiası, bazı yabancı haber ajanslarında yer aldı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından casusluk iddiaları da göz önüne alınarak soruşturma ve çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Bütün olasılıkları değerlendiren polis, saldırıyı yapan kişinin ateş ettiği kişi ile aralarında kısa süreli bir boğuşma yaşandığını da belirledi. Saldırının profesyonel olabileceği gibi bir anlaşmazlık sonucu da meydana gelmiş olabileceği de değerlendiriliyor.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Avcılar’daki Denizköşkler Mahallesi Yakamoz Sokak’taki bir binanın girişinde meydana gelmişti. Bir arkadaşının evine yemeğe davetli olan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang, bakkala giderek sigara almak için çıktı.
Alışveriş sonrası dönüşünde binaya girerken arkasından gelen bir kişi, Aimaitijiang'a tabanca ile iki el ateş etti.