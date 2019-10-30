İstanbul Avcılar'da vincin sepetinden düşen işçi öldü
İSTANBUL Avcılar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması esnasında, sepetli vincin koluna kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sepetten düşen belediye evli ve iki çocuk babası Sabahattin Karamahmut hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşının durumunu görerek sinir krizi geçiren vincin sürücüsü de aynı hastaneye götürüldü.
İSTANBUL Avcılar Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında direklere asılan bayrakların sökülmesi için belediye ekipleri çalışma yapıyordu.
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Sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan 47 yaşındaki Sabahattin Karamahmut, bayrakları söktüğü sırada Aziz Ceylan'ın kullandığı kapalı kasa kamyonetin tentesi vincin koluna çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden işçi Karamahmut 5 metreden aşağı düştü.
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Ağır ağır yaralanan Karamahmut, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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