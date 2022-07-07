İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! 7 tekne alev alev yandı

Yangın, Avcılar İskele’de kıyıya bağlı halde bulunan teknelerde saat 05.30 sırlarında çıktı. İddiaya göre iskeleye bağlı halde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iskeleye bağlı olan diğer teknelere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.