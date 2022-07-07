İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! 7 tekne alev alev yandı
İSTANBUL'da Avcılar İskelesi’nde kıyıya bağlı bulunan 7 tekne sabah erken saatlerde çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 7 tekne kullanılamaz hale geldi. Diğer teknelere sıçramaması ise faciayı önledi.
Avcılar Sahili'nde bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 7 tekne kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Avcılar İskele’de kıyıya bağlı halde bulunan teknelerde saat 05.30 sırlarında çıktı. İddiaya göre iskeleye bağlı halde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iskeleye bağlı olan diğer teknelere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, diğer teknelere sıçramaması faciayı önledi. İskeleden uzakta yanan bir tekne ise güçlükle söndürüldü.