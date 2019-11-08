İstanbul Avcılar'da Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsü tutuklandı
İSTANBUL Avcılar'da okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül'e çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü Hüseyin Y. 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.
İSTANBUL Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde önceki gün 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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İşlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirilen Hüseyin Y., Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.
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Hüseyin Y., savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
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Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, sürücü Hüseyin Y.'nin 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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