İstanbul Ataşehir'de temizlikçi kadın 4. kattan düştü

Olayın bir görgü tanığı, "Biz dükkanda yoğunluk yaşıyorduk, bir anda ses duyduk. Kadını zaten görmüştük, cam silerken. Ayağı dışarı doğru çıkmıştı. Biz arabanın kadına çarptığını zannettik ama kadın, yukarıdan arabanın kaputuna düşmüş. Sonra yuvarlanıp yere düşmüş, yüz üstü bir şekilde. Bir süre yerde yatırdılar kadını, hiç kimse dokunmadı. Ambulansı aradık, sonra sağlık ekipleri orada gerekli müdahaleleri yapıp götürdüler. Biz orada oturanlardan biri zannediyorduk. Temizlik işçisiymiş. Sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söylediler" dedi.