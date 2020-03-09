İstanbul Arnavutköy'de öğretmeni açığa aldıran kitap

Olay, İstanbul Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.