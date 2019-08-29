İstanbul Arnavutköy'de bir kişi serinlemek için girdiği barajda boğuldu
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Arnavutköy'de balık tutmak için baraja gelen iki arkadaştan biri, serinlemek için girdiği barajda boğuldu.
İSTANBUL Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’na balık tutmak için gelen bir genç serinlemek için girdiği suda boğuldu.
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Edinilen bilgiye göre, Oğuz Akpınar ve Mustafa Kocaman balık tutmak için Sazlıbosna Barajı’nın kenarına geldi.
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Bir süre sonra arkadaşlardan Mustafa Kocaman, serinlemek için suya girdi.
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Bir süre sonra Kocaman suda çırpınmaya başlayınca arkadaşı Oğuz Akpınar’da arkadaşını kurtarmak için suya atladı.
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