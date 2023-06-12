İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçilerini bekliyor

Müzede özellikle İskender Lahdi başta olmak üzere, dünyanın en büyük lahdi olarak bilinen ve milattan sonra 3. yüzyıl ortası döneme ait Sidamara Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Lykia Lahdi gibi nadide eserlerin yanında, Büyük İskender Heykeli, Nehir Tanrısı heykeli, Aslan Heykelleri ve Medusa Başlı Madalyon ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Aralarında İskender Lahdı, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi, Tabnit Lahdi gibi ihtişamlı eserlerin yer aldığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde, imparatorluk topraklarından getirilen, çeşitli kültürlere ait bir milyona yakın seçkin eser bulunuyor.