İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur! Meteoroloji Türkiye'yi uyardı: 1 hafta yağış var
Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bir bölümünün 7 gün boyunca yağışlı havanın etkisinde kalacağını açıkladı. Yağışlar 2 bölgede şiddetini artıracak. İşte bölge bölge detaylar ve yurt geneli hava durumu raporu...
Ülke genelinde yağışlar devam ederken Meteoroloji, yarın İstanbul'da havanın çoğunlukla bulutlu ancak bölgede yağmur geçişleri olabileceğini belirtti. Ankara'da yarın hafif yağmur beklenirken İzmir'de cuma günü yağışlar kuvvetlenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 17-23 Mart haftalık hava durumu tahminine göre; önümüzdeki 7 gün boyunca yurt geneli yağışlı bir havanın etkisi altında olacak. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece altında seyredecek.
Bu iki bölgeye kuvvetli gelecek
Yapılan son tahminlere göre; yarın Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyılarında şiddetlenecek.
Hafta sonu hafiflemesi beklenen yağışlar, aralıklı olarak salı gününe göre sürecek.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM VE 5 GÜNLÜK RAPOR...