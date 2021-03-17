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İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur! Meteoroloji Türkiye'yi uyardı: 1 hafta yağış var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur! Meteoroloji Türkiye'yi uyardı: 1 hafta yağış var

Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bir bölümünün 7 gün boyunca yağışlı havanın etkisinde kalacağını açıkladı. Yağışlar 2 bölgede şiddetini artıracak. İşte bölge bölge detaylar ve yurt geneli hava durumu raporu...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur! Meteoroloji Türkiye'yi uyardı: 1 hafta yağış var

Ülke genelinde yağışlar devam ederken Meteoroloji, yarın İstanbul'da havanın çoğunlukla bulutlu ancak bölgede yağmur geçişleri olabileceğini belirtti. Ankara'da yarın hafif yağmur beklenirken İzmir'de cuma günü yağışlar kuvvetlenecek.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur! Meteoroloji Türkiye'yi uyardı: 1 hafta yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 17-23 Mart haftalık hava durumu tahminine göre; önümüzdeki 7 gün boyunca yurt geneli yağışlı bir havanın etkisi altında olacak. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece altında seyredecek.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur! Meteoroloji Türkiye'yi uyardı: 1 hafta yağış var

Bu iki bölgeye kuvvetli gelecek
Yapılan son tahminlere göre; yarın Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyılarında şiddetlenecek. 

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur! Meteoroloji Türkiye'yi uyardı: 1 hafta yağış var

Hafta sonu hafiflemesi beklenen yağışlar, aralıklı olarak salı gününe göre sürecek.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM VE 5 GÜNLÜK RAPOR...

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