İstanbul, Ankara ve İzmir için alarm! Hafta sonu çok dikkatli olun...

ŞEHİRLER ÇOK DAHA SICAK OLACAK

Birkaç haftadır etkili olan poyraz, havayı serinletip herkese rahat bir nefes aldırsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarısı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik özellikle büyükşehirlerde hava sıcaklığının yeniden artacağını belirtti. Aşırı nem sebebiyle sıcaklık çok daha fazla hissedilecek. Uzmanlar, imkanı olan hafta sonunda büyük şehirleri terkedip doğaya gitsin diyor.