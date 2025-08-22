İstanbul, Ankara ve İzmir için alarm! Hafta sonu çok dikkatli olun...
Afrika üzerinden peş peşe gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi bu yaz etkisi altına aldı. Sıcaklıklar rekor derecelere çıkarken yüzde 90’ları aşan nem bunaltıyor.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye bugün itibariyle Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak. Bazı illerde sıcaklık mevsim normallerinin çok üstüne çıkacak. 40 dereceyi aşan yerler olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüzde 90'lara çıkan nem sebebiyle çok daha sıcak hissedilecek.
NEMLE BİRLİKTE 50 DERECE
Türkiye, bu yaz Afrika sıcaklarıyla mücadele etti. Özellikle haziran ve temmuz aylarında peş peşe yaşanan sıcak hava dalgası ile sıcaklıklar 40 dereceleri aşarken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti.
ŞEHİRLER ÇOK DAHA SICAK OLACAK
Birkaç haftadır etkili olan poyraz, havayı serinletip herkese rahat bir nefes aldırsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarısı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik özellikle büyükşehirlerde hava sıcaklığının yeniden artacağını belirtti. Aşırı nem sebebiyle sıcaklık çok daha fazla hissedilecek. Uzmanlar, imkanı olan hafta sonunda büyük şehirleri terkedip doğaya gitsin diyor.
İllerimizde 5 günlük hava durumu şöyle olacak: