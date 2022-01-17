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İstanbul Ankara İzmir Mersin'de ev fiyatları uçtu! İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler

İstanbul Ankara İzmir Mersin'de ev fiyatları uçtu! İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler

BETAM, Aralık 2021 konut piyasası raporunu açıkladı. Satılık konut fiyatlarında en çok arttığı il ve ilçeler belli oldu.

İstanbul Ankara İzmir Mersin'de ev fiyatları uçtu! İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan Aralık 2021 dönemine ait “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu yayınlandı.

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İstanbul Ankara İzmir Mersin'de ev fiyatları uçtu! İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler

Rapora göre satış fiyatlarındaki artış hızı ile reel konut fiyatlarındaki artış hızı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düştüğü belirlendi.

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İstanbul Ankara İzmir Mersin'de ev fiyatları uçtu! İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı üç büyük ilde yükseldi.

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İstanbul Ankara İzmir Mersin'de ev fiyatları uçtu! İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler

Satılık konut metrekare fiyatlarında en yüksek yıllık artışın görüldüğü il yüzde 120,7 ile Mersin oldu.

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