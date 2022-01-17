İstanbul Ankara İzmir Mersin'de ev fiyatları uçtu! İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler
BETAM, Aralık 2021 konut piyasası raporunu açıkladı. Satılık konut fiyatlarında en çok arttığı il ve ilçeler belli oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan Aralık 2021 dönemine ait “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu yayınlandı.
Rapora göre satış fiyatlarındaki artış hızı ile reel konut fiyatlarındaki artış hızı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düştüğü belirlendi.
Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı üç büyük ilde yükseldi.
Satılık konut metrekare fiyatlarında en yüksek yıllık artışın görüldüğü il yüzde 120,7 ile Mersin oldu.