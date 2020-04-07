İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli’de en çok korona olan ilçeler açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklarken virüsün illere göre dağılımını da göstererek özellikle İstanbul'un ne denli bir tehlike altında olduğuna dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Paylaşılan haritaya göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.
Bakan Koca, elindeki verileri açıkladıktan sonra koronavirüs vakalarını takip ettiği ekrandan İstanbul'daki son durumu gösterdi.
Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının olduğu İstanbul'da, virüsün nasıl hızla yayıldığı haritada açık bir şekilde görüldü. Sağlık Bakanlığı, elindeki sistemle İstanbul'un tüm semtlerini cadde cadde, sokak sokak takip ediyor.
Burada Ankara'dan mahalle mahalle özellikle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo.