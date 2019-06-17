İstanbul adayları İmamoğlu ve Yıldırım Zonguldak’ta ilgiyle izlendi

Satış personeli Yaşar Şeker de, ''İstanbul'da devam eden seçim yarışı var. İstanbul halkını olduğu kadar bizleri de merak ettirdi. İki aday hakkında da önemli iddialar vardı. Bizler de bu akşam bu iddiaları yanıtlayan iki değerli lideri dinliyoruz