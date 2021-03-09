İstanbul Adalet Sarayı'nın 'kozmik odası' kapılarını açtı! 19 odada 200 bin suç delili saklanıyor

"Burada faaliyete geçtikten sonra da yıllık 26 bin emanet eşya gelmeye devam etti. Şu an bu depolarda 200 bin emanet var. Bu adliyede 4 bin metrekare alanı kaplayan 19 odadan oluşan emanet depolarımız var. FETÖ, 15 Temmuz darbe soruşturmaları gibi büyük soruşturmaların delilleri, hepsi ayrı ayrı depolarda muhafaza ediliyor.”