İstanbul Adalet Sarayı'nın 'kozmik odası' kapılarını açtı! 19 odada 200 bin suç delili saklanıyor
ŞİŞLİ'deki İstanbul Adalet Sarayı'nın 'kozmik odası' emanet depolarında 200 bin soruşturma delili yoğun güvenlik önlemleri saklanıyor. Deliller arasında FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar, 15 bin silah, PKK'nın Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Cinayet şüphesi taşıyan intihar ve cinayet davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın "kozmik odası" olarak tanımlanan adli emanet depolarında Türkiye'de en önemli soruşturma ve davalarına ait yaklaşık 200 bin soruşturmanın delilleri saklanıyor. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi, terör örgütleri PKK, DHKP-C'ye yönelik operasyonları, Reina saldırısı, Adnan Oktar suç örgütü dosyası ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi önemli davaların delilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında yargılama süresince korunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, emanet depolarını, içerisindeki önemli delileri ve yoğun güvenlik önlemleri ile sürdürdükleri zorlu çalışma sistemlerini şöyle anlattı:
"Çağlayan Adliyesi 2011 yılında faaliyete geçti. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Beşiktaş ve Sultanahmet adliyeleri buraya taşındı. Bu adliyeler emanetleriyle birlikte buraya taşındılar. Yaklaşık 300-400 bin emanetle 2011 yılında adli emaneti devraldım. Büyük bir çalışmayla, eskiden kalma, imha edilmemiş eşyaları tasfiye ettik."
"Burada faaliyete geçtikten sonra da yıllık 26 bin emanet eşya gelmeye devam etti. Şu an bu depolarda 200 bin emanet var. Bu adliyede 4 bin metrekare alanı kaplayan 19 odadan oluşan emanet depolarımız var. FETÖ, 15 Temmuz darbe soruşturmaları gibi büyük soruşturmaların delilleri, hepsi ayrı ayrı depolarda muhafaza ediliyor.”