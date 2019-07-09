İstanbul 40 derece sıcaklığı gördü! Turistler Taksim Meydanı'nda bakın nasıl önlem aldı
TÜRKİYE geneli etkisini artıran sıcaklıklar hakkında meteorolojiden sürekli uyarılar gelirken, İstanbul'da termometreler bugün 40 dereceyi gördü. Taksim Meydanı'nda bulunan turistler, Cumhuriyet Anıtı'nın gölgesinde kuyruk oluşturdu.
Sıcaktan kaçan İstanbullular tatile gitmeye devam ederken, yabancı turistler metropole akın etti. Ancak sıcaktan ne yapacağını bilemeyen turist kafileleri, güneşten korunmak için çeşitli önlemler aldı.
Cumhuriyet Anıtı'nın gölgesinde beklediler: Taksim Meydanı’nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı. Kimileri de Cumhuriyet Anıtı'nın gölgesinde biraz da olsa güneşten kurtulmaya çalıştı.
Gölgelik alanlar doldu taştı: Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da belediye çalışanının çiçek sulamak için açtığı hortumun altında yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı.
Hayvanlar da etkileniyor: İstanbul’da öğlen saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklık yalnızca insanları etkilemedi. Sıcaktan bunalan hayvanların imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar sıcaktan bunalan kedi ve köpeklerin içebilmeleri için önlerine su bıraktı.