İstanbul 40 derece sıcaklığı gördü! Turistler Taksim Meydanı'nda bakın nasıl önlem aldı

İstanbul 40 derece sıcaklığı gördü! Turistler Taksim Meydanı'nda bakın nasıl önlem aldı

TÜRKİYE geneli etkisini artıran sıcaklıklar hakkında meteorolojiden sürekli uyarılar gelirken, İstanbul'da termometreler bugün 40 dereceyi gördü. Taksim Meydanı'nda bulunan turistler, Cumhuriyet Anıtı'nın gölgesinde kuyruk oluşturdu.

İstanbul 40 derece sıcaklığı gördü! Turistler Taksim Meydanı'nda bakın nasıl önlem aldı - Sayfa 1

Sıcaktan kaçan İstanbullular tatile gitmeye devam ederken, yabancı turistler metropole akın etti. Ancak sıcaktan ne yapacağını bilemeyen turist kafileleri, güneşten korunmak için çeşitli önlemler aldı.

17
İstanbul 40 derece sıcaklığı gördü! Turistler Taksim Meydanı'nda bakın nasıl önlem aldı - Sayfa 2

Cumhuriyet Anıtı'nın gölgesinde beklediler: Taksim Meydanı’nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı. Kimileri de Cumhuriyet Anıtı'nın gölgesinde biraz da olsa güneşten kurtulmaya çalıştı.

27
İstanbul 40 derece sıcaklığı gördü! Turistler Taksim Meydanı'nda bakın nasıl önlem aldı - Sayfa 3

Gölgelik alanlar doldu taştı: Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da belediye çalışanının çiçek sulamak için açtığı hortumun altında yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı.

37
İstanbul 40 derece sıcaklığı gördü! Turistler Taksim Meydanı'nda bakın nasıl önlem aldı - Sayfa 4

Hayvanlar da etkileniyor: İstanbul’da öğlen saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklık yalnızca insanları etkilemedi. Sıcaktan bunalan hayvanların imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar sıcaktan bunalan kedi ve köpeklerin içebilmeleri için önlerine su bıraktı. 

47