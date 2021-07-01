İstanbul 2021 yılının en sıcak gününü yaşayacak! Arızalar, kesintilere dikkat!
Hava durumu raporuna göre İstanbul en sıcak günü yaşayacak. Uyarı üstüne uyarı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürecek. Ancak İstanbul için hem sıcak, hem arıza, hem kesinti uyarıları var.
Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarıyla birlikte yeni bir yağış dalgası adım adım Türkiye'ye geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava Sıcaklığı:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.