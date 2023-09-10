İstanbu'da dehşet! Genç kızın dişlerini kaldırım taşı ile kırdılar, yanındaki erkeğin kulağını kestiler

Bunun üzerine grup ile genç arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Ç.İ. darp edildi. Bir süre sonra kız arkadaşlarını da yanına alan genç bölgeden hızla ayrıldı. Ancak peşlerini bırakmayan grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte takip ettikleri gençlerin bir kez daha önlerini kesti. Burada yeniden başlayan tartışmada Ç.İ. bir kez daha darp edildi.