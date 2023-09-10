İstanbu'da dehşet! Genç kızın dişlerini kaldırım taşı ile kırdılar, yanındaki erkeğin kulağını kestiler
İSTANBUL Sultangazi'de arkadaşıyla birlikte okuldan kitaplarını almaya giden 10. sınıf öğrencisi genç kız, kendisini rahatsız eden grubun saldırısına uğradı. Yüzüne kaldırım taşı atılması sonucu kızın dişleri kırılırken, durumu fark edip yardıma gelen arkadaşı ise darp edilerek kulağı kesildi.
İstanbul Sultangazi'de yüzüne taş ile vurdukları kızın dişlerini kırıp, arkadaşının kulağını kestiler. Sultangazi'de iddiaya göre arkadaşıyla birlikte okuldan kitaplarını almaya giden 10. sınıf öğrencisi genç kız, kendisini rahatsız eden grubun saldırısına uğradı. Yüzüne kaldırım taşı atılması sonucu kızın dişleri kırılırken, durumu fark edip yardıma gelen arkadaşı ise darp edilerek kulağı kesildi.
Olay, önceki gün saat 15.30 sırlarında Sultangazi'de Eski Habibler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 10. sınıf öğrencisi M.N.K. isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluştu. Okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşı, yanlarına gelen bir grup erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı. Ç.İ. isimli genç ise, genç kızları rahatsız eden grubu uyarıp tepki gösterdi.
Bunun üzerine grup ile genç arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Ç.İ. darp edildi. Bir süre sonra kız arkadaşlarını da yanına alan genç bölgeden hızla ayrıldı. Ancak peşlerini bırakmayan grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte takip ettikleri gençlerin bir kez daha önlerini kesti. Burada yeniden başlayan tartışmada Ç.İ. bir kez daha darp edildi.
Bunun üzerine arkadaşını korumak isteyen M.N.K. araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K.'nin yüzüne geldi. Kanlar içinde yere yığılan genç kız olay yerinde baygınlık geçirirken, bir süre sonra olay yerine gelen bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Genç kızın yüzüne dikiş atıldığı ve 5 dişinin de kırıldığı öğrenildi. Arbede esnasında Ç.İ.'nin de kesilen kulağına dikiş atıldığı öğrenildi.