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İstabul Bebek Sahili'nde tekne alev alev yandı! 3 saatlik söndürme çalışması sonunda battı

İstabul Bebek Sahili'nde tekne alev alev yandı! 3 saatlik söndürme çalışması sonunda battı

İSTANBUL Bebek Sahili’nde bağlı halde bulunan bir tekne, içerisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında battı.

İstabul Bebek Sahili'nde tekne alev alev yandı! 3 saatlik söndürme çalışması sonunda battı

Beşiktaş Bebek Sahili’nde bağlı halde bulunan bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstabul Bebek Sahili'nde tekne alev alev yandı! 3 saatlik söndürme çalışması sonunda battı

Yangını söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden destek verdi.

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İstabul Bebek Sahili'nde tekne alev alev yandı! 3 saatlik söndürme çalışması sonunda battı

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, sahilde yangın çıkan tekneye yakın mesafede bulunan deniz araçları da bölgeden uzaklaştırıldı.

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İstabul Bebek Sahili'nde tekne alev alev yandı! 3 saatlik söndürme çalışması sonunda battı

Söndürme çalışmaları sırasında, yaşanan patlamalar nedeniyle yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı.

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