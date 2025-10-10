İşsiz kaldım demişti! Acun Ilıcalı Bayhan'ı Survivor kadrosuna kattı
Türkiye'nin tanınan ismi Acun Ilıcalı, dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın Survivor programının yeni sezon çekimlerine hazırlandığı şu günlerde yanına aldığı isim tanıdık çıktı.
Televizyon dünyasının en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor, yeni sezonunda “Ünlüler - All Star” formatıyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni sezona dair ipuçlarını paylaşmayı sürdürürken, son paylaşımı büyük merak uyandırdı.
İLK YARIŞMACI BAYHAN OLDU
Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı, “Popstar” yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan olmuştu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
YENİ PAYLAŞIMDA SÜRPRİZ İSİM
Acun Ilıcalı’nın son videosunda ise dikkat çeken bir detay yer aldı. Görüntülerde, kısa süre önce “Aile” dizisindeki dublörlük görevinden ayrıldığını açıklayan Mehmet Tan görülünce, sosyal medyada büyük yankı uyandı.