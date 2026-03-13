İsrailli kadın askerlerden absürt paylaşımlar! Fotoğraflardan ciddiyetsizlik akıyor
ABD ile birlikte İran'a saldırılar düzenleyen İsrail ordusundaki bazı kadın askerlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.
İran ile İsrail arasında devam eden savaş sürerken, İsrail ordusunda görev yapan bazı kadın askerlerin sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Paylaşılan fotoğraflarda askerlerin verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Savaşın devam ettiği bir dönemde yapılan paylaşımların askeri disiplin ve ciddiyet açısından eleştirildiği görüldü.
"İsrail'in vay haline"
Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülerin ordunun ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu. Paylaşımları gören bazı kullanıcılar "İsrail bunlara güveniyorsa vay haline" demekten kendini alamadı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.