İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıya Dua Lipa da tepki gösterdi
İsrail polisi, önceki akşam Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırı gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Kudüs'e destek mesajını sosyal medya hesabından yayımladı.
Ramazan ayının başlamasının ardından saldırı ve şiddeti giderek artıran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenledi. Yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırı düzenleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya, Yahudi yerleşimciler de Filistinli sivillere zor anlar yaşattı.
İsrail polisinin saldırısına taşlar ve cam şişelerle karşılık veren Filistinli gençler Şam Kapısı ile Sahire Kapısında büyük mücadele verdi. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamaya göre 53 Filistinli yaralandı.
Yaşananlar dehşetle karşılanırken bir tepki de dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan geldi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Lipa, #saveseheikhharrah (Şeyh Jarrah'ı koru) etiketine destek verdi.
İşte o paylaşım...