İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıya Dua Lipa da tepki gösterdi

Ramazan ayının başlamasının ardından saldırı ve şiddeti giderek artıran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenledi. Yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırı düzenleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya, Yahudi yerleşimciler de Filistinli sivillere zor anlar yaşattı.