İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı

Uzaya fırlatıldıktan kısa bir süre sonra dünya ile yaptığı selfiesini paylaşan Beresheet (Başlangıç) isimli insansız uzay aracı, Ay'a inemedi. İsrail tarafından üretilen ve Ay'a indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanan araçla tüm bağlantılar da kesildi.