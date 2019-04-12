İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı
Geride bıraktığımız Mart ayında İsrail'in yıllardır emek vererek uzaya fırlattığı Beresheet adlı insansız uzay aracından kötü haber geldi.
Uzaya fırlatıldıktan kısa bir süre sonra dünya ile yaptığı selfiesini paylaşan Beresheet (Başlangıç) isimli insansız uzay aracı, Ay'a inemedi. İsrail tarafından üretilen ve Ay'a indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanan araçla tüm bağlantılar da kesildi.
Ay'ın yüzeyine doğru inişe geçtiği sırada Beresheet'in motorunun arızalandığı belirtilirken, uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor. 585 kg olan aracın içinde yüzlerce dijital dosyanın yüklendiği madeni para büyüklüğünde bir kapsül bulunuyordu.
İsrail'e ait ulusal semboller ve bazı kültürel materyaller taşıyan aracın Ay'ın yüzeyine doğru inişe geçtiği sırada motorunun arızalandığı belirtilirken, uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor.
Girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ay'a insansız uzay aracı gönderme denemelerini sürdüreceklerini ve İsrail'in iki ya da üç yıl içerisinde bunu başaracağına inandığını söyledi.