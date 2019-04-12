İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı

İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı

Geride bıraktığımız Mart ayında İsrail'in yıllardır emek vererek uzaya fırlattığı Beresheet adlı insansız uzay aracından kötü haber geldi.

İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı - Sayfa 1

Uzaya fırlatıldıktan kısa bir süre sonra dünya ile yaptığı selfiesini paylaşan Beresheet (Başlangıç) isimli insansız uzay aracı, Ay'a inemedi. İsrail tarafından üretilen ve Ay'a indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanan araçla tüm bağlantılar da kesildi.

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İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı - Sayfa 2

Ay'ın yüzeyine doğru inişe geçtiği sırada Beresheet'in motorunun arızalandığı belirtilirken, uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor. 585 kg olan aracın içinde yüzlerce dijital dosyanın yüklendiği madeni para büyüklüğünde bir kapsül bulunuyordu.

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İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı - Sayfa 3

İsrail'e ait ulusal semboller ve bazı kültürel materyaller taşıyan aracın Ay'ın yüzeyine doğru inişe geçtiği sırada motorunun arızalandığı belirtilirken, uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor. 

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İsrail'in hayalleri suya düştü ülke tarihinde bir ilk olacaktı - Sayfa 4

Girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ay'a insansız uzay aracı gönderme denemelerini sürdüreceklerini ve İsrail'in iki ya da üç yıl içerisinde bunu başaracağına inandığını söyledi.

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