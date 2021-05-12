İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 50'yi geçti 320 kişi yaralandı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı. Hala devam eden saldırılar da hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 56'ya, yaralı sayısı 320'ye yükseldi. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.
Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı. İsrail savaş uçakları, Gazze'de sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı da bombaladı. Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu. Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.