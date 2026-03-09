İsrail'i ayakta tutan kişiler ortaya çıktı! İlk sırada öyle bir isim var ki...
İsrail'e milyarlarca dolar yağdırarak ayakta durmasını sağlayan dünyanın en zengin Yahudileri belli oldu. Peki bu listeye göre en zengin Yahudiler kimler?
Yahudi kökenli milyarderler, sadece büyük servetleriyle değil, aynı zamanda küresel çapta şekillendirdikleri sektörlerle de dikkat çekiyor. Finans, teknoloji, medya ve perakende gibi stratejik alanlarda aldıkları roller, onları etkili ve söz sahibi kılıyor.Haber 7'de yer alan habere göre listenin en üstündeki isim, serveti ve küresel etkisiyle öne çıkıyor.
THIERRY DASSAULT | 9 MİLYAR DOLAR
Dassault ailesinin önde gelen temsilcilerinden Thierry Dassault, Fransa’nın en zengin iş insanları arasında yer alıyor. Servetinin büyük kısmı havacılık, savunma sanayii ve teknoloji yatırımlarından geliyor.
ROMAN ABRAMOVİÇ | 9,2 MİLYAR DOLAR - İş insanı
Roman Abramoviç, Rus milyarder iş insanı olarak enerji, çelik ve yatırım sektörlerinde servet sahibi olmuştur. Ayrıca uzun yıllar Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi olarak spor dünyasında da tanınmıştır.
İsrail bağlantısı: Yahudi kimliğiyle tanınıyor. Doğrudan mali bağları zayıf olsa da, İsrail yanlısı politikaları destekleyen açıklamalarıyla biliniyor.
LAURENT DASSAULT | 10,6 MİLYAR DOLAR
Laurent Dassault, Dassault ailesinin iş ve yatırım alanındaki en etkili isimlerinden biri olarak biliniyor. Serveti, başta havacılık ve savunma sanayii olmak üzere teknoloji ve medya yatırımlarından kaynaklanıyor.