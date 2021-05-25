İsrail'den iki korumayla getirildi Bülent Ersoy'un yüzüklerinin fiyatına inanamayacaksınız

Gösterişi seven Bülent Ersoy, bu kez 'Yok artık' dedirtecek bir olaya imzasını attı. Senelerdir kürk kullanmaktan vazgeçmeyen bu nedenile çok eleştirilen Ersoy, pırlanta ve büyük yüzükleri de oldukça sevince son olarak dudak uçuklatan fiyatlara yüzük satın aldı.