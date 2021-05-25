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İsrail'den iki korumayla getirildi Bülent Ersoy'un yüzüklerinin fiyatına inanamayacaksınız

İsrail'den iki korumayla getirildi Bülent Ersoy'un yüzüklerinin fiyatına inanamayacaksınız

Bülent Ersoy'un İsrail'den beş ay önce aldığı yüzüklerin fiyatı dudakları uçuklattı. Yüzükler, İsrail'den özel korumalarla getirildi.

İsrail'den iki korumayla getirildi Bülent Ersoy'un yüzüklerinin fiyatına inanamayacaksınız

Gösterişi seven Bülent Ersoy, bu kez 'Yok artık' dedirtecek bir olaya imzasını attı. Senelerdir kürk kullanmaktan vazgeçmeyen bu nedenile çok eleştirilen Ersoy, pırlanta ve büyük yüzükleri de oldukça sevince son olarak dudak uçuklatan fiyatlara yüzük satın aldı.

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İsrail'den iki korumayla getirildi Bülent Ersoy'un yüzüklerinin fiyatına inanamayacaksınız

Bir yüzük beğenen Ersoy'un 5 ay önce İsrail'den yüzük sipariş ettiği ortaya çıktı. İsrail'den 36 karatlık, değeri 21 milyon TL olan bir yüzük beğendiği ileri sürülen Ersoy'un üç ayda tasarlanan yüzüğü geçen hafta Türkiye'ye iki güvenlik görevlisi eşliğinde getirildi. 

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İsrail'den iki korumayla getirildi Bülent Ersoy'un yüzüklerinin fiyatına inanamayacaksınız

Bülent Ersoy'un Suadiye'deki evine teslim edildikten sonra da özel banka kasasına kondu. Bülent Ersoy'un yaptırdığı yüzüğün aynısının 2011'de ölen Elizabeth Taylor'da ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'te olduğu öğrenildi.

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İsrail'den iki korumayla getirildi Bülent Ersoy'un yüzüklerinin fiyatına inanamayacaksınız

Sibel Can'ın sadece özel konserlerinde ve davetlerde taktığı 15 milyon TL değerinde 25 karatlık yüzüğü uzun süre konuşulmuştu. Türkiye'de en pahalı yüzüğün Sibel Can'da olduğu iddia edilmişti. 

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