İsrail'den Gazze'de katliam! Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 Filistin'li öldürüldü
İSRAİL, Filistin'de yeni bir katliama imza attı. Gece yarısı İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kudüs Tugayları intikam yemini etti...
İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail, katliama "Koruyan Ok" adı verildiğini ve Batı Şeria'da terör eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülen İslami Cihad'ın lider kadrosundan Tarık İzzeddin, Askeri Konsey Genel Sekreteri olduğu belirtilen Cihad Gannam ve Hareketin kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
3 liderimiz eşleri ve çocuklarıyla öldürüldü
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.
Açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde oldukları belirtildi.
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti. Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: