İsrail'den Gazze'de katliam! Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 Filistin'li öldürüldü

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti. Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: