İsrail'den Batı Şeria'da havadan ve karadan katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
İSRAİL güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü Cenin kendine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı. Filistin, İsrail saldırısını "savunmasız halka karşı yeni bir savaş suçu" olarak niteledi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü Cenin kendine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7'si ağır olmak üzere 27 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi. AA muhabirin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.
İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.
Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.