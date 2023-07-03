İsrail'den Batı Şeria'da havadan ve karadan katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü Cenin kendine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.