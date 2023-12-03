İsrail'den 12 yaşındaki çocuğa kan donduran sorgu! İki Filistinli çocuğun öldürülmesini izletip...
İSRAİl Gazze'de katliama devam ederken, esir takası kapsamında serbest bıraktığından fazla Filistinliyi gözaltına aldı. Sorguya alınan 12 yaşındaki Kerim isimli Filistinli çocuğa, İsrail askerlerinin 2 Filistinli çocuğu öldürdüğü anın videosu izletilip, "Senin de sonun böyle olur" diye tehdit edildiği ortaya çıktı.
İsrail, ateşkes sürecinde serbest bıraktığı Filistinli esirlerden daha fazlasını ateşkesin ardından gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birisi de 12 yaşındaki Kerim isimli Filistinli çocuktu. Batı Şeria'da ateşkesin ilk haftası gözaltına alınan Kerim'e 7 saat süren gözaltı sürecinde kan donduran bir sorgudan geçirildiği ortaya çıktı.
BBC'nin haberine göre yaşları 17 ila 25 arasında değişen dört ağabeyi de tutuklu olan Kerim isimli 12 yaşındaki Filistinli çocuk, gözaltında iken annesini arayıp, "Henüz bir şey olmadı. Hala sorgu odasındayım" demiş.
Kerim'in gözaltında iken annesiyle yaptığı telefon görüşmesi İsrailli yetkilinin "Durumu iyi. Size bilgi vereceğiz" sözü ile sona ermiş. Ardından Kerim kan donduran bir sorgudan geçirilmiş.
Kerim yedi saat süren gözaltı sırasında, iki Filistinli çocuğun İsrail askerleri tarafından öldürülmesini gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin izletildiğini söylüyor. Taş atarsa, aynı akıbeti yaşayacağı uyarısı yapıldığını anlatıyor.