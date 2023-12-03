İsrail'den 12 yaşındaki çocuğa kan donduran sorgu! İki Filistinli çocuğun öldürülmesini izletip...

BBC'nin haberine göre yaşları 17 ila 25 arasında değişen dört ağabeyi de tutuklu olan Kerim isimli 12 yaşındaki Filistinli çocuk, gözaltında iken annesini arayıp, "Henüz bir şey olmadı. Hala sorgu odasındayım" demiş.