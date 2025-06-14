İsrail’de panik havası: Market rafları boşaldı
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İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından, İran Tel Aviv’e çok sayıda füze ile misilleme gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı aktif olduğunu duyururken, Aşkelon’da halk panikle market raflarını boşalttı.
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini ve askeri personelini hedef alan saldırılarının ardından, İran misilleme saldırıları gerçekleştirdi.
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Tahran yönetimi, İsrail'in Tel Aviv şehrine çok sayıda füzelerle saldırı düzenledi.
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İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Saldırılar devam ediyor. İsrail'e doğru bir düzine füzenin fırlatıldığı belirtildi.
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Hava savunma sistemi sürekli olarak tehditleri tespit ediyor ve engelliyor" ifadelerini kullandı.
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