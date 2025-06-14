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İsrail’de panik havası: Market rafları boşaldı

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İsrail’de panik havası: Market rafları boşaldı

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından, İran Tel Aviv’e çok sayıda füze ile misilleme gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı aktif olduğunu duyururken, Aşkelon’da halk panikle market raflarını boşalttı.

İsrail’de panik havası: Market rafları boşaldı - Resim: 1

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini ve askeri personelini hedef alan saldırılarının ardından, İran misilleme saldırıları gerçekleştirdi.  

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İsrail’de panik havası: Market rafları boşaldı - Resim: 2

Tahran yönetimi, İsrail'in Tel Aviv şehrine çok sayıda füzelerle saldırı düzenledi.

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İsrail’de panik havası: Market rafları boşaldı - Resim: 3

İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Saldırılar devam ediyor. İsrail'e doğru bir düzine füzenin fırlatıldığı belirtildi.

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İsrail’de panik havası: Market rafları boşaldı - Resim: 4

Hava savunma sistemi sürekli olarak tehditleri tespit ediyor ve engelliyor" ifadelerini kullandı.

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