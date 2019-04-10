İsrail'de konser veren Aslı Enver ve Özcan Deniz'e Nihat Doğan'dan şok sözler
İstanbullu Gelin dizisinin İsrail'de oldukça rağbet görmesi üzerine konser veren Özcan Deniz ve Aslı Enver, Nihat Doğan tarafından sert sözlere maruz kaldı.
Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşan dizilerden birisi de İstanbullu Gelin oldu. İsrail'de de büyük bir beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, bu yoğun ilginin ardından geçtiğimiz hafta başkent Tel Aviv'de konser vermişti.
300 dolardan satılan biletler günler öncesinden biterken konsere 11 bin kişi katılmıştı. Ancak konserden önce "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. Konserini iptal etmeyen Özcan Deniz, en ağır tepkiyi önceki gün Nihat Doğan'dan yedi.
Emperyalizmin iti olmaları...
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Nihat Doğan, "İstanbul ve Ankara’da konser vermeyeceğim diye kıçlarından laf uydurup şahsımı linç eden kansızların, Gazzeyi bombalayan masum müslümanları katleden terör devleti İsrail’de konser veren Özcan Deniz ve Aslı Enver’e tek kelime etmemelerinin sebebi emperyalizmin iti olmalarıdır." şeklinde tepki gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda adı, 11 ve 16 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan, İsrail açıklamasıyla kimileri tarafından samimi bulunmadı.