İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı gösteriler devam ediyor!
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı meclisten geçti. Protestolar sürüyor.
İsrail'de Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını meclisten geçmesiyle ülke genelinde protestolar ve eylemler de hız kazandı.
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Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi (Knesset) binası önünde toplanan İsrailliler, Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon ve koalisyonun yargı düzenlemesi aleyhine sloganlar attı.
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İsrail polisi, Knesset'te girmek isteyen göstericileri engelledi.
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