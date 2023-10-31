İsrail yine sivilleri hedef aldı! En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Bakanlık kampa çok sayıda bomba atıldığını söyledi. Cibaliye Sivil Savunma Direktörü yaptığı açıklamada, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. Cibaliye tamamen yok oldu, her biri 1 ton ağırlığında 6 bombayla saldırdılar. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı" dedi.