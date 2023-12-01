İsrail yeniden soykırıma başladı! Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İşte Gazze'de son durum...

Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden 'insani ara' TSİ 08:00 itibari ile sona erdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz fişekleri ile saldırdı. İsrail saldırılarında 50'ye yakın kişi hayatını kaybetti. İsrail, Yemen'i de vururken, Han Yunus'ta halk bombardımandan kurtulmak için şehrin iç bölgelerine kaçmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlamasına yönelik, "Savaş durumuna dönüş, gerçek bir insani ateşkesin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. İşte Gazze'den son haberler...