İsrail yeniden soykırıma başladı! Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İşte Gazze'de son durum...
İnsani aranın sona ermesinin ardından İsrail Gazze'de yeniden katliama başladı. Şu ana kadar gün içinde 72 Filistinli katledildi. İsrail, Yemen'i vurdu, savaş bir ülkeye daha sıçradı. Bir günlük insani ara karyılığında İsrail, 10 kadın esiri istedi. İsrailli Bakan Ben-Gvir, "Gazze'yi ezmeli ve oraya dönmeliyiz" dedi. Gazze'de bombardıman sürüyor. İşte Gazze'den son haberler...
Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden 'insani ara' TSİ 08:00 itibari ile sona erdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz fişekleri ile saldırdı. İsrail saldırılarında 50'ye yakın kişi hayatını kaybetti. İsrail, Yemen'i de vururken, Han Yunus'ta halk bombardımandan kurtulmak için şehrin iç bölgelerine kaçmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlamasına yönelik, "Savaş durumuna dönüş, gerçek bir insani ateşkesin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. İşte Gazze'den son haberler...
Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail Yemen'deki askeri tesisi vurdu
Suudi el-Hadas televizyonunun haberine göre İsrail, Yemen'in Sana kentinde İran destekli Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu. Suudi medyası patlamanın hava saldırısından kaynaklandığını bildirirken üst düzey bir Husi yetkilisi, patlamanın eski mühimmatların patlamasından kaynaklandığını iddia etti.
İsrail, Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrini "savaş bölgesi" ilan etti. İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren insani ara, bu sabah itibarıyla sona erdi. İsrail ordusu, insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta dağıttığı uyarı broşürlerinde şehrin savaş bölgesi ilan edildiği belirtildi. Han Yunus sakinlerinden Mısır sınırına yakın Refah'a geçmelerinin istendiği ifade edildi.
İnsani ara uzatılacak mı? İsrail şart koştu
Esir takası için arabulucu olan Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin arasında insani aranın uzatılması için görüşmelerin sürdüğü duyuruldu. İsrailli yetkililer, Hamas'ın elinde esir tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'de "insani aranın" bir gün daha uygulanabileceğini duyurdu. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililerin Gazze'de bir gün daha "insani ara" uygulanabileceğini belirttiği ifade edildi.