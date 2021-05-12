İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gazze'ye bomba yağdırıyor

Netanyahu: Gazze'yi vurmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan bir video mesajda konuşan Netanyahu, İsrail'in geri çekilmeyeceğini ve Gazze'ye yapılan saldırıların şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı. Akşam saatlerinde tekrar konuşan Netanyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.