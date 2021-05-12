İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gazze'ye bomba yağdırıyor
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen gün tırmanıyor. Gazze'ye attığı bombalarla dün çoğu çocuk 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, bugün de saldırılara devam etti. 6 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenilirken akşam saatlerinde İsrail uçaklarının bombardımanı sonucu 13 katlı bina çöktü. Hamas cephesinde karşılık alan İsrail ise Tel Aviv'de Ben Gurion Havalima'nındaki tüm uçuşları durdurmak zorunda kaldı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...
İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e uyguladığı şiddetin dozunu artırmaya devam ediyor. Masum çocukları acımadan vuran İsrail yapılan barış çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda.
Gazze'den yürek yakan görüntüler gelmeye devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu barış çağrılarını hiçe sayarak korkunç bir açıklama yaptı.
Netanyahu: Gazze'yi vurmaya devam edeceğiz
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan bir video mesajda konuşan Netanyahu, İsrail'in geri çekilmeyeceğini ve Gazze'ye yapılan saldırıların şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı. Akşam saatlerinde tekrar konuşan Netanyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Oğul Netanyahu'dan çirkin 'Türkiye' paylaşımı
Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu'nun paylaşımı tüm dünyadan İsrail'e yönelen tepkilerden sonra geldi ancak nefret Türkiye'nin üzerinde yoğunlaştı.