İsrail vahşetin dozunu arttırdı! Gazze Şeridi'nde ölü sayısı yükseldi işte son 24 saatte yaşananlar
İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ni savaş uçaklarıyla vurmaya devam ediyor. Dün Gazze'de 13 katlı binanın yıkılmasından sonra bölgede bugün çok katlı bir bina daha yerle bir oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırılarla hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e çıktığını açıkladı. Çocukları ve sivilleri katleden İsrail ise Hamas'tan karşılığını alıyor. İşte bölgede son 24 saatte yaşananlar...
İsrail güçleri Gazze'ye yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlerken, meşru müdafa çerçevesinde hareket eden Filistin direniş örgütleri, İsrail'in güneyine ve orta bölgelerini roketlerle vuruyor.
İsrail ordusu sınır boyunca askeri yığınağını artırırken, yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak evlerinde ve sığınaklara yakın yerlerde kalmaları çağrısını yaptı.
Fanatik Yahudilar Arapların dükkanlarını yağmaladı
İsrail’in Tiberya ve Bat Yam kentlerinde fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, çok sayıda dükkana saldırı yapıldığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Fanatik Yahudilerin saldırılara destek için sosyal medyadan çağrıda bulunduğu aktarıldı.
Lod kentinde sokağa çıkma yasağı
Lod kentinde bir Yahudinin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edildi. Yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.