İsrail vahşetin dozunu arttırdı! Gazze Şeridi'nde ölü sayısı yükseldi işte son 24 saatte yaşananlar

Lod kentinde sokağa çıkma yasağı

Lod kentinde bir Yahudinin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edildi. Yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.