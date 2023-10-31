İsrail savaş uçaklarıyla Türkiye hastanesini vurdu! İşte saldırının ardından hastanede son durum

Tek kanser hastanesi, 2017'de açıldı

Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkan 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşaatı, 2017 yılında tamamlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, hastaneye yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz."