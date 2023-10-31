İsrail savaş uçaklarıyla Türkiye hastanesini vurdu! İşte saldırının ardından hastanede son durum
İSRAİL, Gazze'deki katliamına 24. gününde de devam ediyor. Şifa Hastanesi'ni vurma tehdidinde bulunan İsrail, Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanenin 3. katı bombardımandan isabet aldı. Fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadı. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı." dedi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki kanser tedavisi yapan tek yer olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. Dışişleri Bakanlığı, 'koordinatları dahil tüm bilgiler önceden paylaşıldığını, ancak buna rağmen İsrail'in hastaneyi vurduğunu açıkladı. Saldırının AK Parti'nin İstanbul'daki Filistin Mitingi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerinden sonra gelmesi dikkat çekti. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi.
Tek kanser hastanesi, 2017'de açıldı
Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkan 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşaatı, 2017 yılında tamamlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, hastaneye yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz."
Koordinatlarını İsrail'e verip uyarmıştık
"Gazze'deki tek kanser hastanesi olan, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: O kat boşaltılmasa...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki Türk hastanesinin vurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
- Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar.