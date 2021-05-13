İsrail savaş uçakları Türk yardım Kuruluşu Yardımeli Derneği'ni de bombaladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sürüyor. Sivil hedefleri savaş uçaklarıyla bombalayan İsrail yönetimi, yardım kuruluşları ve medya kurumlarının binalarını da hedef almaktan geri durmuyor. Yardımeli Derneği'nin Gazze'deki yardım ofisi de İsrail savaş uçaklarının ve bombalarının hedefi oldu. Yardımeli Derneği'nin ofisi 2018 yılındaki İsrail saldırısında da Anadolu Ajansı'nın ofisiyle birlikte hedef alınmıştı.