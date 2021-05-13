İsrail savaş uçakları Türk yardım Kuruluşu Yardımeli Derneği'ni de bombaladı
İSRAİL saldırganlığı Türk yardım kuruluşu Yardımeli Derneği'ni de hedef aldı. Gazze'deki Yardımeli Derneği binası, İsrail savaş uçaklarınca vurularak yerle bir edildi...
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sürüyor. Sivil hedefleri savaş uçaklarıyla bombalayan İsrail yönetimi, yardım kuruluşları ve medya kurumlarının binalarını da hedef almaktan geri durmuyor. Yardımeli Derneği'nin Gazze'deki yardım ofisi de İsrail savaş uçaklarının ve bombalarının hedefi oldu. Yardımeli Derneği'nin ofisi 2018 yılındaki İsrail saldırısında da Anadolu Ajansı'nın ofisiyle birlikte hedef alınmıştı.
Yardımeli Derneği Genel Müdürü Bahri Bulut, sosyal medya hesabından İsrail saldırısını duyurdu. "Gazze’deki Yardımeli Ofisimiz, bu sabah İşgalci Siyonist İsrail’in Uçakları ile terörist saldırılarında bombalanarak yıkıldı" diyen Bulut şöyle devam etti:
"Bayram sabahı olduğundan dolayı ofiste kimse yoktu. Eğer gözümüzü korkutmaksa İşgalciler bilsin FİLİSTİNE insani yardımlarımız bundan sonra daha da artacak."
Muhammed İsmail Bulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalci İsrail insani yardım kuruluşlarının bombalıyor. 2019'da vurulan @yardimeli Derneği Ofisi 2021'de tekrar savaş uçaklarıyla bombalandı. Dün de @Tika_Turkey
'nin Ofisi bombalanmıştı. İnsancıl hukuku ihlal eden bu terörist yapı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır." dedi.