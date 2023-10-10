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İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi. 

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İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi

AA ekibi, Er-Rimal Mahallesi'nde yıkılmış ve ağır hasar görmüş binaları havadan görüntüledi.

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İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi

Bölgede tansiyon yüksek... Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

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İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
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