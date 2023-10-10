İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
Anadolu Ajansı
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İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi.
İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığını haline geldi.
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AA ekibi, Er-Rimal Mahallesi'nde yıkılmış ve ağır hasar görmüş binaları havadan görüntüledi.
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Bölgede tansiyon yüksek... Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
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