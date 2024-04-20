İsrail saldırısında ağır yaralanan Filistinli bebek, yaşam mücadelesi veriyor
Anadolu Ajansı
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden, yakınlarının bulunduğu en-Nasirat Mülteci Kampı'nda göç eden Al-Arabi ailesi, burada saldırılarının hedefi oldu ve aileden 10 kişi yaşamını yitirdi.
Aile fertlerinden 2 yaşındaki bebek Sened Al-Arabi, saldırı sonucu sol elinin bir kısmını kaybetti, yüzünde büyük yaralar oluştu ve sağ elini kaybetme tehlikesi yaşıyor.
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Yüzünde dikiş izleri, kolları sarılı ve platin takılı Gazzeli bebek, minik bedenine aldığı yaralar nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.
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