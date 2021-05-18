İsrail polisi Filistinlilere saldırdı! Tazyikli pis su sıkıldı
İSRAİL polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahale etti.
Müdahalede ses bombası ve plastik mermi kullanıldı, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı.
Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kudüs ve Gazze'deki olaylar: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.