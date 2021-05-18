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İsrail polisi Filistinlilere saldırdı! Tazyikli pis su sıkıldı

Anadolu Ajansı
İsrail polisi Filistinlilere saldırdı! Tazyikli pis su sıkıldı

İSRAİL polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

İsrail polisi Filistinlilere saldırdı! Tazyikli pis su sıkıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahale etti.

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İsrail polisi Filistinlilere saldırdı! Tazyikli pis su sıkıldı

Müdahalede ses bombası ve plastik mermi kullanıldı, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı.

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İsrail polisi Filistinlilere saldırdı! Tazyikli pis su sıkıldı

Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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İsrail polisi Filistinlilere saldırdı! Tazyikli pis su sıkıldı

Kudüs ve Gazze'deki olaylar: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

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