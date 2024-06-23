İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında Filistinli küçük kız bu halden bu hale geldi
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda burnunda kırık, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise birinci derece yanıklar oluşan Filistinli çocuk Hanan Alaa el-Akıl (9), yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail saldırılarında ağır yaralanan Gazzeli Hanan, yaşam mücadelesi veriyor. Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 9 yayındaki Hanan Alaa el-Akıl'ın burnunda kırık, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise birinci derece yanıklar oluştu.
Akıl, kısıtlı imkanlarla Gazze'de tedavi görüyor. Yüzü şarapnel parçalarından tanınmayacak hale gelen küçük kızdan geriye bu hayat dolu günlerde çektirdiği bu fotoğraf kaldı.
İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 261. gününde de devam ediyor.
İsrail güçleri, Gazze şeridinin her noktasında saldırlara devam ederek, binaları da savaş uçakları, top mermileri ya da patlayıcılarla havaya uçuruyor.