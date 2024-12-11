İsrail ordusu, Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti
Anadolu Ajansı
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İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik artan hava saldırıları ve karadan işgal sürecinde, Kuneytra iline bağlı 2 köyü daha işgal etti.
İsrail güçleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde işgali genişletiyor.
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Marriye ve Kodana köylerini işgal eden İsrail ordusu, Kodana'ya girmeden önce havadan attığı bildiride, köy sakinlerini evlerinde kalması konusunda uyardı.
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Bildiride, bölgedeki çatışmaların İsrail ordusunu harekete geçmeye zorladığı iddia edildi. İsrail ordusuna ait askeri araçların Suriye’ye ait topraklardaki hareketliliği kaydedildi.
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Öte yandan İsrail ordusuna ait iş makineleri Kuneytra'ya bağlı Hürriyet beldesi yakınlarında çalışma yürüttü.
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