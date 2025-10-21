İsrail ordusu durmuyor! Batı Şeria'da Filistinlilere baskı ve saldırılar devam ediyor
srail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürdü.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Cenin kentinin güneyindeki Kefr Rai beldesinde zeytin hasadı yapan bir kişiye saldırdı.
Darbedilen çiftçi başından yaralandı.
İsrail’e ait buldozerleri, işgal altındaki Ramallah kentinin Um Safa köyünde de hafriyat ve arazi genişletme şeklindeki işgal uygulamalarını sürdürdü.
Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, ağustos ayında Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler tarafından köyün doğu bölgesinde açılan yolda asfaltlama ve genişletme çalışmaları yaptı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, köy arazileri üzerinde bir yerleşim birimi kurduğu ve Filistinlilere ait yaklaşık bin 500 dönüm araziye el koyduğu belirtiliyor.